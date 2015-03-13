استشارى أعصاب: المرأة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

المرأة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية:

السكتة الدماغية، من الأمراض التى يصاب بها الكثيرين نتيجة لانسداد بعض الشرايين فى المخ، أو الإصابة ببعض الأمراض، كما وجد أن المرأة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.>الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب يوضح أن المرأة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، لتوقف هرمونات معينة فى الجسم فى فترة سن اليأس، ما يجعل سيولة الدم فى الجسم أقل وهو ما يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية لديها، كما أن تناول المرأة لأدوية منع الحمل، يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، لأنها تزيد من لزوجة الدم والجلطات بالجسم.

يشير د.مدحت ثابت إلى أن السيدات اللاتى يصبن بالحمى الروماتيزمية، ومشاكل فى صمامات القلب، أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، لأنهن يتعرضن لجلطات الدم، نتيجة لتوقف الدورة الشهرية التى تحدث سيولة فى الدم وتمنع حدوث الجلطات.

كما يوضح استشارى أمراض المخ والأعصاب أن الرجل قبل سن الخمسين يكون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية عن المرأة وذلك لأن فى هذه الفترة لم تكن فترة الطمث توقفت، فذلك يقى المرأة من حدوثها، لكن فى سن اليأس تكون عرضة أكثر عن الرجل فى الإصابة بها.

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