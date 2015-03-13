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بالفيديو - صناعة هدف وسرعة خارقة في ملخص صلاح أمام روما

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بالفيديو - صناعة هدف وسرعة خارقة في ملخص صلاح أمام روما بالفيديو - صناعة هدف وسرعة خارقة في ملخص صلاح أمام روما

شارك الجناح المصري محمد صلاح في 90 دقيقة جديدة له بقميص فيورنتينا أمام روما في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

روما حل ضيفا على فيورنتينا ونجح في العودة إلى العاصمة بنتيجة إيجابية بعد التعادل 1-1.

صلاح قدم أداء رائع وخصوصا في الشوط الأول، إذ صنع هدف فيورنتينا الأول الذي جاء عن طريق جوسيب إليسيتش.

إلا أن قائد روما سيدو كيتا الذي ارتدى شارة القائد عقب خروج دانييلي دي روسي مصابا، نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 77.

عدسة - محمد صلاح أمام ذئاب روما

ونجح دفاع روما في إيقاف أكثر من هجمة لصلاح ولفيورنتينا، لينجح في النهاية ذئاب روما من تحقيق تعادل بطعم الانتصار.

ويستضيف ملعب الأوليمبيكو في 19 من مارس المقبل لقاء الإياب بين الفريقين.

شاهد - ملخص ما قدمه صلاح أمام روما

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فيديو اليوم السابع

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