بطلا "العشق الأسود" إيلين وعمر أفضل ثنائي رومانسي في العالم العربي باستفتاء "سيدتي نت"

برزت في عام 2014 ثنائيات تركية رومانسية ناجحة نثرت عبقها في فضاء تركيا ودول العالم وحققت شعبية محلية وعالمية من حلقات أعمالها الدرامية الأولى، واستمرت لغاية موسمها الثاني كثنائي "العشق الأسود" إيلين (توبا بويوكستون) وعمر (أنجين أكيوريك) اللذان ظلا متصدرين قمة الأعلى نسبة مشاهدة والمركز الأول أسبوعياً في تركيا طيلة موسمه الأول، وبيع بأعلى سعر خارج تركيا ومن بينها دول العالم العربي ، وثنائي "القبضاي" ماهر كارا (كينان أميرزالي أوغلو) والقاضية فريدة (بيرغوزار كوريل) المستمرين بنجاح لثلاثة مواسم، وثنائي "موسم الكرز" أياز (سيركان تشاي أوغلو) وأويكو (أوزغي كوريل) في أول بطولاتهما التلفزيونية ، فمن بينهم كان الفائز بلقب الثنائي التركي الرومانسي الأفضل في العالم العربي لعام 2014 بالتصويت الذي عرضه موقع "سيدتي نت؟ ولماذا فاز دون غيره من الثنائيات؟

ثنائي "القبضاي" ماهر وفريدة تصدرا المركز الأول في الأسبوع الأول

إعادة الدراما التركية ظاهرة الثنائيات الرومانسية المفتقدة في الدراما العربية منذ مدة، واستمرار نجاح ثنائياتها الرومانسية من ثنائي نور ومهند، ولميس ويحيى، وغزل والأسمر وخليل وميرنا ومرام وجهاد جعلت "سيدتي" تفكر بإطلاق إستفتائها السنوي حول أفضل ثنائي تركي رومانسي في العالم العربي، وشهد الإستفتاء هذا العام نسبة تصويتاً أعلى من نسبة تصويت العام الفائت حيث وصل عدد المصوتين إلى رقم قياسي بلغ (22 ألف و19 صوت).

الثنائي الممثل كينان أميرزالي أوغلو بشخصية ماهر كارا وبيرغوزار كوريل بشخصية القاضية فريدة تصدّرا المركز الأول كأفضل ثنائي في الأسبوع الأول، حيث حقق العمل في موسميه الأول والثاني المرتبة الأولى في نسبة المشاهدة لعامين كاملين، ومشاهدهما العاطفية الساخنة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي وجعلت الصحافة تتساءل عن موقف خالد آرغنش زوج بطلته بيرغوزار كوريل وما إذا كان يغار عليها من صديقه كينان أميرزالي أوغلو زادت أكثر فأكثر من شعبيته، لكن الموسم الثالث منه كان أقل نجاحاً في مطلع عام 2015 جراء منافسة مسلسل (حطام) له، وهو من بطولة : أركان بيتككايا ونورغول يشلشاي أحدث ثنائي قوي في تركيا، نجح من حلقته الأولى في إسقاط (القبضاي) من عرش المركز الأول مساء كل أربعاء يوم عرضه ليحتله هو على مدار 15 حلقة متواصلة دون تراجع.

ثنائي "العشق الأسود" يهزم ثنائي "القبضاي"

وجاء التقدم السريع والمفاجىء والكبير للثنائي التركي الممثل أنجين أكيوريك بشخصية المحقق عمر والممثلة توبا بويوكستون بشخصية إيلين في مسلسلهما التشويقي الرومانسي "العشق الأسود" متوقعاً، لكن غير المتوقع كان تحقيقه نسبة تصويت هائلة غير مسبوقة بأي إستفتاء تركي سابق حيث حصد نسبة التصويت الأكبر وبلغت ( 57.34%) .

وبإلحاقه الهزيمة بثنائي "القبضاي" وإزاحته في الأسبوع الثاني ليحتل هو المركز الأول متقدماً عليه يوماً بعد آخر حتى بات الفارق في النسبة والتصويت كبيراً ، يثبت محبة ملايين العرب لاجتماع توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك في عمل درامي مشترك طالما تمنوه عبر تغريداتهم وتعليقاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي.

الصحافة التركية: "العشق الأسود" يحدث إنقلاباً في نسبة المشاهدة في العالم العربي

وخلال أيام الإستفتاء أشارت الصحافة التركية في خبر تسابقت وسائل الإعلام التركية إلى نشره بأن الموسم الأول من "العشق الأسود" حقق إنقلاباً بنسبة المشاهدة في العالم العربي عند عرضه على شاشة OSN، كما حقق النجاح نفسه في تركيا على شاشة قناة Atv التركية لتفردها بشعبية واسعة في العالم العربي.

لم يعد مهند الممثل التركي الأول لدى العرب

وفشل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند في احتلال أي مركز متقدم مع شريكته فرح زينب عبد الله الشهيرة بإيلين ببطولة مسلسله الأخير " ليث ونورا"، أو مع شريكتهما فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء ببطولة الموسم الثاني منه، يكشف تراجع شعبيته في العالم العربي، وإخفاق مسلسله في اختراق قلوب العرب كما فشل في اختراق قلوب الأتراك الذين لم يحبوه بدور الضابط الشجاع ليث، ولم يتفاعلوا مع رومانسيته مع الروسية نورا.

ورغم تحقيق مسلسل "ليث ونورا" نسبة مشاهدة أفضل في العالم العربي عنه في تركيا بشهادة الصحافة التركية نفسها، إلا أن استفتاءات تركية وعربية كشفت أنه لم يعد الممثل التركي الأول المفضل لدى العرب وأيضاً لدى الأتراك أنفسهم بعد تصدر المراكز الأول منافسيه في يوم عرض مسلسله ومن بينهم الطفل الموهوب أمير بيركه الشهير حالياً بالآغا الصغير.

لماذا أخفق ثنائيا "موسم الكرز" و"حطام" في التقدم؟

أخفق كلّ من ثنائي مسلسل "موسم الكرز" الذي يعرض موسمه الثاني بنجاح كبير في تركيا، و ثنائي مسلسل "حطام" الذي لم يتزحزح عن المرتبة الأولى في تصنيف المشاهدة الأسبوعي في تركيا، مشعلاً حروب المنافسة ومسبباً في تراجعها كافة ومن بينها "القبضاي" في احتلال المراتب الأولى في استفتاء أفضل ثنائي رومانسي جراء متابعة عدد قليل من العرب لهما عبر اليوتيوب ، وعدم دبلجتهما للعربية بعد حيث بيع مسلسل "حطام" مؤخراً لقناة دبي ولم يعلن بعد عن موعد عرضه.

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