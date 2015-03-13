سميرة سعيد تطرح أغنيتها الخليجية "المظلوم"

أطلقت الفنانة سميرة سعيد أحدث أغنياتها المنفردة "المظلوم"، التي تعيدها من جديد إلى اللهجة الخليجية بعد فترة ليست بعيدة عن طرحها أغنية "خلوه" الخليجية، التي سبق أن حققت نجاحاً في الإذاعات العربية، ونسبة استماع عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، عكست مدى تفاعل الجمهور الخليجي مع سميرة.

سميرة التي تعمدت الإهتمام من جديد بجمهورها الخليجي، أهدته أغنية "المظلوم" التي كتب كلماتها أحمد الصانع، ولحنها حمد العماري، وقام بتوزيعها محمد مصطفى، فيما تولى خالد رؤوف الميكس والماستيرينغ، وسجلها عبدو سادو في ستوديو سميرة سعيد الخاص.

وصدرت الأغنية بالأمس من قبل شركة "روتانا" منتجة العمل، عبر التطبيقات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة والاذاعات الخليجية والعربية.

"المظلوم" أغنية تختلف عن غيرها من الأغاني، وتأتي ضمن الخط الخاص بالديفا التي عودت جمهورها على الجديد والمميز دوماً.