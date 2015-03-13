ضبط 160 أسطوانة بوتاجاز مهربة فى الشرقية معظمها داخل مصنع طوب

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة الشرقية، من ضبط 160 أسطوانة بوتاجاز مدعمة ومخصصة للاستهلاك المنزلى داخل أحد مصانع إنتاج الطوب، وسيارة محملة بالأسطوانات بغرض بيعها فى السوق السوداء،>وقد تحفظ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على السيارة المحملة بعدد كبير من أسطوانات البوتاجاز وسط مدينة أبو كبير، يقوم أصحابها ببيع الأسطوانة فى السوق السوداء بـ70 جينها للواحدة حيث تم ضبط عدد 87 أسطوانة بوتاجاز، منهم 52 ممتلئة و35 فارغة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7366 جنح أبو كبير لسنة 2015.

وقد قرر المحافظ على الفور مجازاة مدير إدارة تموين أبو كبير والتحقيق معه وإيقافه عن العمل بسبب غياب الرقابة التموينية بالمدنية.

كما تمكنت الحملة التموينية المكبرة التى شنت بإشراف المقدم تأمر السمرى مدير إدارة شرطة التموين والرائد محمد زردق رئيس المباحث من ضبط صاحب مصنع طوب طفلى بناحية الخرس - مركز منيا القمح، وذلك لحيازته وتجميع أسطوانات كبيرة محظور استخدامها.

حيث تم ضبط عدد 73 أسطوانة سعة الواحدة 25 كجم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10927 جنح منيا القمح لسنة 2015.

وأكد المحافظ بأنه لن يسمح بالمتاجرة بأقوات البسطاء وطلب من المواطنين ضرورة التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ فوراً عن أى مهربين يقومون بالمتاجرة بأسطوانات الغاز فى السوق السوداء وبيعها بسعر مبالغ فيه، وقرر إنشاء خط ساخن للاتصال بالتموين فوراً، ومباحث التموين للإبلاغ عن المنحرفين.