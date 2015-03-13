تجديد حبس "سائق" 45 يومًا لاتهامه بقتل شاب والتمثيل بجثته بالسلام

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، تجديد حبس "سائق" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل شاب "عاطل"، والتمثيل بجثته بمنطقة السلام.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور قسم السلام أول بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة لذكر مقطعة إلى أجزاء داخل أكياس بلاستيكية بمنطقة غير مأهولة بالسكان، بجوار سور مطحن قمح شرق القاهرة الكائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن التوصل إلى شخصية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى "محمود.ع.ح" 19 سنة عاطل وبسؤال شقيقه حسن 24 سنة عاطل أيضا لم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء على الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، أمر بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وكلف اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عبد العزيز خضر، رئيس مباحث قطاع الشرق، وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الواحد.ع" 57 سنة سائق، انتقامًا منه لاعتقاده أنه المتسبب فى وفاة ابنه "محمد"، الذى توفى منذ نحو عام، إثر تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

وأضافت تحريات الرائد محمد دويدار رئيس مباحث قسم أول السلام أن المتهم قام باستئجار شقة كائنة بمدينة الوفاء حوض شاكر واستخدمها فى التخلص من المجنى عليه، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن البحيرة تم ضبطه بمكان اختبائه بمنطقة مركز بدر بمحافظة البحيرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر، وأضاف أنه قام باستضافة المجنى عليه بالشقة وقد أعد السكين والأكياس البلاستيكية لتنفيذ مخططه، وما أن وصل المجنى عليه حتى قام بالتعدى عليه بالسكين محدثًا إصابته بالصدر حتى تأكد من وفاته.

وتابع أنه قام بتقطيع الجثة إلى أجزاء داخل الأكياس، وفى صباح اليوم التالى قام بالتخلص منها بمكان العثور مستخدمًا السيارة رقم 175525 نقل القاهرة ماركة ديهاتسو "ملكه"، وتخلص من السكين بإلقائه بالطريق العام.

تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.