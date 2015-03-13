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أمريكا تتابع بقلق الحرائق فى تكريت مع تقدم مقاتلين شيعة

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أمريكا تتابع بقلق الحرائق فى تكريت مع تقدم مقاتلين شيعة أمريكا تتابع بقلق الحرائق فى تكريت مع تقدم مقاتلين شيعة
قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة قلقة من تقارير أفادت بأن جماعات شيعية مسلحة أضرمت النيران فى منازل اثناء تقدمها فى مدينة تكريت العراقية لكن المسؤولين أوضحوا بأن ليس لديهم حالات مؤكدة بحدوث انتهاكات خلال الهجوم الكبير ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وخاضت قوات الأمن العراقية والجماعات الشيعية المسلحة قتالا ضد المتشددين السنة فى تكريت يوم الخميس بعد يوم من تقدمهم فى تكريت فى أكبر هجوم حتى الان ضد الدولة الإسلامية.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يتابعون عن كثب الروايات القادمة من تكريت ومنها تسجيل مصور نشر على الانترنت وتظهر فيه أبنية أضرمت فيها النيران، لكنهم أوضحوا أن من الصعب تحديد المسؤولية مستندين إلى اتهامات ضد كل من الجماعات الشيعية المدعومة من إيران وضد مقاتلى داعش.
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