الرئيس الليبى يلتقى بالأجهزة الرقابية لبحث المعوقات التى تواجه الحكومة

التقى رئيس الحكومة الليبية الموقتة، عبدالله الثنى، أمس الخميس فى مقر الحكومة بمدينة البيضاء، برؤساء الأجهزة الرقابية لمناقشة المعوقات التى تواجه عمل الحكومة فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال بيان للحكومة على الموقع الرسمى لها الخميس، إن الاجتماع استعرض الصعوبات التى تواجه عمل الحكومة وسبل تذليلها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى هذه الظروف الصعبة التى تواجهها البلاد.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث العديد من المواضيع الهامة، ومنها حل مشكلة تذبذب التيار الكهربائى فى المنطقة الشرقية وسبل علاجها، حيث نوقش موضوع التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوفير حوالى 750 ميجاوات من الطاقة الكهربائية لسد العجز الحاصل فى التوليد والتوزيع.

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