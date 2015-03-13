دراسة: مؤشر كتلة الجسم للرضع يساعد على التنبؤ بالإصابة بالسمنة

مؤشر كتلة الجسم فى الرضع يدل على السمنة فى المستقبل

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن مؤشر كتلة الجسم فى الأطفال الرضع، من الممكن أن يساعد على التنبؤ بالإصابة بالسمنة عند سن 4 سنوات من العمر.

وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى، فإن الدراسة تمت فى مستشفى الأطفال فى فيلاديليفيا، وأظهرت أن الاختلاف فى معدل كتلة الجسم بين الأطفال الرضع فى سن 9 أشهر من الممكن أن ينبئ بالإصابة بالسمنة وتعرض الطفل للبدانة فى المستقبل، وشملت الدراسة تحليل السجلات الصحية الإلكترونية لما يصل إلى 2114 من الأطفال.

حساب مؤشر كتلة الجسم

يقول الخبراء إن معدل كتلة الجسم يتم حسابه بمعادلة تقسم وزن الجسم بالكيلومترات على مربع الطول بالمتر، ويستخدم كمؤشر لتحديد مدى ملائمة الطول والعرض ولتحديد الإصابة بالسمنة، وخطورة الإصابة بالأمراض.

الأطفال الأفارقة أكثر عرضة للإصابة بالسمنة

خلال الدراسة أيضا وجد الباحثون أن الأطفال الأمريكيين من أصل أفريقى أكثر عرضة بمقدار مرتين للإصابة بالسمنة، مقارنة بالأطفال الأمريكيين من أصل أوروبى، من دون وجود أسباب واضحة لهذه النسبة، على الرغم من أن الباحثين أخذوا فى الاعتبار وزن الولادة والعديد من العوامل الطبية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

يحذر قادة الدراسة من تزايد نسبة السمنة بين الأطفال الرضع خلال الآونة الأخيرة، على الرغم من أنه لا يوجد تحديد محدد للسمنة تحت سن عامين من العمر.

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