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شركة إريكسون: لدينا حلول لمساعدة الحكومة المصرية فى التحول للبث الرقمى

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شركة إريكسون: لدينا حلول لمساعدة الحكومة المصرية فى التحول للبث الرقمى شركة إريكسون: لدينا حلول لمساعدة الحكومة المصرية فى التحول للبث الرقمى
قالت رافية إبراهيم رئيسة شركة إريكسون فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركة لديها حلول يمكنها مساعدة على تحول سلس للبث التليفزيونى الرقمى و الذى يبدأ فى يونية المقبل.
>وأضافت رافية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى قد أعلن أن خطة الانتقال للبث الرقمى ستستغرق وقتا يصل ما بين عام ونصف إلى عامين.

وقالت المسؤولة بالشركة العالمية إن إريكسون تترقب استثمارات كبيرة فى السوق المصرى باتجاه الحكومة لطرح ترخيص موحد للاتصالات وطرح خدمات الجيل الرابع و الاستثمار فى البنية التحتية، مشيرة إلى أن الشركة تتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بنشر الإنترنت فائق السرعة.

وأشارت إلى أن إريكسون وسعت حجم أعمالها بمصر فى عدد من المجالات الحكومية وهناك مشروعات بقطاع الكهرباء و النقل و الاتصالات وغيرها.

وتعتزم الحكومة طرح مناقصة فى أبريل المقبل لتوفير أجهزة البث التليفزيونى بأسعار منخفضة، وفقا لما أكده المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق.
>وأشار إلى أن الجهاز يسعى إلى توفير هذه الأجهزة لكافة المستخدمين الذين يحتاجونها، مؤكدا أن عدد الأجهزة المطلوب قد يصل إلى 5 ملايين جهاز.

ويتم البدء فى خطة التحول تدريجيا فى يونية القادم، ويتيح البث التليفزيونى الرقمى للمواطنين استقبال محطات تليفزيونية أكثر وبجودة وتكنولوجيا عالية من البث التماثلى العادى.
>وتخصص الترددات التى سيتم إخلائها من الإذاعة والتليفزيون فى تطبيقات أخرى، حيث توجد لجنة مشكلة فى الجهاز بشان هذا الأمر، كما يساهم التحول للبث الرقمى فى توفير ترددات جديدة لخدمات الجيل الرابع التى سيتم إطلاقها عام 2016.

ويتعين على المستخدمين الذين لا يمتلكون أجهزة تليفونية رقمية الاستعانة بأجهزة اليكترونية تمكنهم من استقبال البث set top box.

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مصر 365

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