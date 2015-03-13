رئيس شركة غزل المحلة يؤكد تحسن معدلات الأداء الشهرية

أكد المهندس إبراهيم بدير، رئيس شركة غزل المحلة، أن معدلات الإنتاج الشهرية فى تحسن مستمر.

وقال بدير فى تصريح لـ"اليوم السابع" إننا نربط حاليا بين الأجر والإنتاج، وهو الأسلوب الذى كان متبعا فى الشركة منذ تأسيسها، مشيدا بروح العاملين بالشركة للارتقاء بها وإعادتها لريادتها كما كانت.

وطالب المهندس إبراهيم بدير بحل مستحقات التأمينات المتأخرة على الشركة، والتى تبلغ 200 مليون جنيه، والتى تحول دون تجديد رخص أسطول السيارات التابع للشركة سواء الأتوبيسات أو الملاكى أو التريلات، وهو أمر يمثل مشكلة كبيرة للشركة.