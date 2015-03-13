دراسة أمريكية كندية:المعتقدات الدينية واليوجا تخلصك من الاكتئاب

تدريب الذهن يحد من آثار الاكتئاب

يصيب الاكتئاب حوالى 350 مليون شخص حول العالم، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعجز، حيث يقلل القدرة على الإنجاز والعمل، ويمكن أن تصل مضاعفاته إلى الموت، ويسعى الباحثون فى كافة أنحاء العالم إلى إيجاد طرق جديدة لعلاجه، بما فيها طريقة "تدريب الذهن".

وفقا لموقع ميديكال نيوز توداى فإن دراسة أمريكية كندية جديدة من المركز الطبى لجامعة ديوك وكلية الطب جامعة بنسلفانيا، وجامعة ماكماستر فى كندا كشفت أن تدريب الذهن من الممكن أن يحد من آثار الاكتئاب، ويمكن أن يشمل تدريب الذهن ممارسة اليوجا والتأمل.

المعتقدات الدينية تقلل الاكتئاب

وكشفت الدراسة أيضا أن العديد من العوامل مثل المعتقدات الدينية والقيم الروحية، والقدرة على التأمل، والعمر، والجنس من الممكن أن تؤثر على أعراض الاكتئاب، وهذا بعد تعرض المجموعة البحثية المشاركة إلى تدريب الذهن على التخلص من الاكتئاب فى دورة مكثفة تستمر لمدة 8 أسابيع.

ويقول الخبراء إن أعراض الاكتئاب تشمل الضيق وتغيير نظام النوم، واضطرابات الشهية، ويمكن أن تشمل الأعراض تدنى تقدير الذات وعدم الشعور بأهمية وقيمة الحياة، ويمكن أن تمتد مضاعفاته إلى الانتحار.

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