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خادم الحرمين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس الملك عبدالعزيز.. غداً

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خادم الحرمين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس الملك عبدالعزيز.. غداً خادم الحرمين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس الملك عبدالعزيز.. غداً

    تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة امس. ونقل السفير الكويتي لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما حمله -أيده الله- تحياته وتقديره لسموه.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين رسالة من فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وتسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، خلال استقباله مبعوث الرئيس الأندونيسي.

الى ذلك يرعى خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ السبت المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله - وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن بالغ الاعتزاز والتقدير بالدعم الكبير الذي تلقاه الفروسية من لدن خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مما كان له أكبر الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا .

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