المؤسسة الوطنية للنفط الليبى: بعض "السماسرة "يبيعون النفط بطرق غير شرعية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن قيام بعض من وصفتهم ب"الوسطاء والسماسرة" غير معروفى التوجه بعرض كميات من النفط الخام الليبى للبيع بطريقة غير شرعية فى السوق النفطية.

ونبهت المؤسسة فى بيان لها -نشر على موقعها الإلكترونى الليلة – "أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية للتصدى لأى محاولات للخروج عن الإطار القانونى فى التعاملات التجارية".

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا فى 19 مارس من العام الماضى يقضى بفرض إجراءات على تصدير النفط الليبى بطرق غير مشروعة، مكلفا لجنة العقوبات التى شكلت بمقتضى القرار 1970 بمراقبة تطبيق تلك الإجراءات.

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