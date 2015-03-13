برناردينو ليون يصل إلى الصخيرات بالمغرب

وصل إلى الصخيرات بالمغرب، برناردينو ليون المبعوث الأممى لرعاية الحوار بين الفرقاء الليبيين، بهدف التواصل إلى حل سياسى ينهى الأزمة القائمة فى ليبيا بين مجلس النواب الليبى المنتخب والحكومة المنبثقة عنه المعترف بها دوليا من جهة، والمؤتمر الوطنى العام المنحل فى طرابلس من جهة أخرى.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممى جلسة مع ممثلى المؤتمر الوطنى العام، وهو الطرف الموجود فى المغرب ، حيث لم يصل إلى الآن أى من ممثلى البرلمان.

وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فى التوصل إلى حل سياسى ينهى حالة الاقتتال الداخلي، وتهدف جهود المبعوث الأممى إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تشمل القوى الرافضة للعنف والراغبة فى بناء دولة قوية تمتلك مؤسسات أمنية قادرة على مواجهة التطرف والإرهاب، فى ظل تنامى تنظيم «داعش» الإرهابى هناك.

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