بالفيديو.. احتفالية لليونيسيف للتوعية بملح اليود لأهالى الوادى الجديد

نظمت مديرية الشئون الاجتماعية بالوادى الجديد بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وجمعية الهلال الأحمر والمعهد القومى للأغذية وجمعية كريتاس مصر احتفالية أمس الخميس بمقر قاعة احتفالات الشبان المسلمين بالخارجة، لتكريم المشاركين فى برنامج الحملة القومية للتوعية بأهمية ملح اليود للأسرة المصرية للمحافظات التى تعانى نقص عنصر اليود.

وقد وجه منظمو الاحتفالية رسالة للتوعية بأهمية ملح اليود للأسرة المصرية، وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات فنية وثقافية بمشاركة فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية والفنان حسن ناجى وعازف الناى إسماعيل مخلوف.

كما تم توزيع جوائز للمشاركين بالحفل وتكريم أعضاء الحملة المشاركة فى التوعية، وذلك بمشاركة عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات والمهتمين بالعمل الاجتماعى، حيث سيتم تنظيم حفل لختام الفعاليات بمركز الداخلة فى شهر يونيو المقبل.