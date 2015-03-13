أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو.. احتفالية لليونيسيف للتوعية بملح اليود لأهالى الوادى الجديد

Google+ Print
بالفيديو.. احتفالية لليونيسيف للتوعية بملح اليود لأهالى الوادى الجديد بالفيديو.. احتفالية لليونيسيف للتوعية بملح اليود لأهالى الوادى الجديد
نظمت مديرية الشئون الاجتماعية بالوادى الجديد بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وجمعية الهلال الأحمر والمعهد القومى للأغذية وجمعية كريتاس احتفالية أمس الخميس بمقر قاعة احتفالات الشبان المسلمين بالخارجة، لتكريم المشاركين فى برنامج الحملة القومية للتوعية بأهمية ملح اليود للأسرة المصرية للمحافظات التى تعانى نقص عنصر اليود.

وقد وجه منظمو الاحتفالية رسالة للتوعية بأهمية ملح اليود للأسرة المصرية، وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات فنية وثقافية بمشاركة فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية والفنان حسن ناجى وعازف الناى إسماعيل مخلوف.

كما تم توزيع جوائز للمشاركين بالحفل وتكريم أعضاء الحملة المشاركة فى التوعية، وذلك بمشاركة عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات والمهتمين بالعمل الاجتماعى، حيث سيتم تنظيم حفل لختام الفعاليات بمركز الداخلة فى شهر يونيو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية