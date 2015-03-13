رئيس حزب الوفد:مدحت عاشور المسئول عن غرفة إدارة الانتخابات بكفر الشيخ

أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أنه تم إسناد إدارة غرفة العملية الانتخابية لحزب الوفد بمحافظة كفر الشيخ لمدحت عاشور رئيس لجنة حزب الوفد بالمحافظة، وتم تكليفه باختيار الجهاز المعاون له.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور السيد بدوى رئيس حزب الوفد، بمرشحى البرلمان وهيئة مكتب حزب الوفد بكفر الشيخ بقاعة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بحضور محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب السابق، ومدحت عاشور رئيس لجنة الوفد بمحافظة كفر الشيخ، وسوزان شعيب أمينة لجنة المرأة وحمادة بكر الإعلامى بالحزب بالقاهرة، وعدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.