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دراسة: بعض العواطف تحفز الرغبة فى قضم الأظافر وشد الشعر وعض الجلد

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دراسة: بعض العواطف تحفز الرغبة فى قضم الأظافر وشد الشعر وعض الجلد دراسة: بعض العواطف تحفز الرغبة فى قضم الأظافر وشد الشعر وعض الجلد
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، حيث أفادت أن الملل والإحباط ونفاد الصبر، يمكن أن تصيب الإنسان ببعض الأعراض المرضية مثل قضم الأظافر، وشد الشعر وعض الجلد، والسلوكيات الغريبة الأخرى المتكررة.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام باحثون من جامعة مونتريال بتحليل بيانات 24 شخصا، ممن لديهم هذه الأنواع من السلوكيات، و24 شخصاً من دون هذه السلوكيات.

• قضم الأظافر وشد الشعر وعض الجلد

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من السلوكيات المتكررة، مثل قضم الأظافر وشد الشعر وعض الجلد، لديهم حافز أكبر للقيام بتلك الأشياء عندما كانوا يعانون من الملل والإحباط أو نفاذ الصبر، مقارنة بالأشخاص الذين يشعروا بالراحة.

• عدم الحصول على الراحة والاسترخاء يسبب الإحباط

قال الباحث الرئيسى كيرون أوكونور من جامعة مونتريال، إن السلوكيات المتكررة يمكن أن تسبب الضيق، معتقداً أن الأفراد مع هذه السلوكيات المتكررة قد يكونوا غير قادرين على الاسترخاء، أو أداء المهام بوتيرة «طبيعية»، وهم بالتالى عرضة للإحباط، ونفاد الصبر وعدم الرضا عندما لا يصلون إلى أهدافهم.

ونشرت الدراسة فى عدد مارس من مجلة العلاج السلوك والطب النفسى التجريبية.

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