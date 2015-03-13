إصابة أمين ورقيب شرطة بالنيران فى هجوم مسلحين عليهما بالفيوم

أطلق مسلحون منذ قليل، النيران على أمين ورقيب شرطة بمحافظة الفيوم أثناء توجههما إلى عملهما بمركز شرطة سنورس، ما أدى إلى إصابتهما بطلقات نارية فى أماكن متفرقة من جسديهما، وتم تحويل أحدهما إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بإصابة رقيب شرطة يدعى "محمود رجب عبد الحى" 41 سنة بطلقات نارية فى البطن والصدر وأمين شرطة يدعى "ربيع أحمد محمد" 42 سنة بطلق نارى فى القدم، وتبين أن مسلحين كانوا يستقلون دراجة بخارية واستهدفوا المجنى عليهما أثناء ذهابهما لعملهما بقسم شرطة سنورس، وقاموا بإطلاق النيران عليهما.

تم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ونقل الأول لمستشفى الشرطة بالعجوزة لخطورة حالته، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

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