أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إصابة أمين ورقيب شرطة بالنيران فى هجوم مسلحين عليهما بالفيوم

Google+ Print
إصابة أمين ورقيب شرطة بالنيران فى هجوم مسلحين عليهما بالفيوم إصابة أمين ورقيب شرطة بالنيران فى هجوم مسلحين عليهما بالفيوم
أطلق مسلحون منذ قليل، النيران على أمين ورقيب شرطة بمحافظة الفيوم أثناء توجههما إلى عملهما بمركز شرطة سنورس، ما أدى إلى إصابتهما بطلقات نارية فى أماكن متفرقة من جسديهما، وتم تحويل أحدهما إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بإصابة رقيب شرطة يدعى "محمود رجب عبد الحى" 41 سنة بطلقات نارية فى البطن والصدر وأمين شرطة يدعى "ربيع أحمد محمد" 42 سنة بطلق نارى فى القدم، وتبين أن مسلحين كانوا يستقلون دراجة بخارية واستهدفوا المجنى عليهما أثناء ذهابهما لعملهما بقسم شرطة سنورس، وقاموا بإطلاق النيران عليهما.

تم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ونقل الأول لمستشفى الشرطة بالعجوزة لخطورة حالته، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصدر أمنى: "انفجار المعادى" وقع فى محول للكهرباء دون إصابات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365