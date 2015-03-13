ننشر تفاصيل استهداف مركبة أمنية بالقرب من كمين المحاجر جنوب العريش

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، تفاصيل الانفجار الذى شهده كمين المحاجر جنوب العريش، منذ قليل، موضحًا أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على الطريق الجنوبى بالعريش المؤدى إلى ارتكاز أمنى، وتم تفجيرها أثناء مرور مركبة أمنية، وهو ما أدى إلى إصابة 3 من طاقمها.

وقال إن المصابين هم "ملازم أول إسلام متولى على، 25 عامًا من المنوفية، وأصيب بكسر فى القدم اليسرى والمجندان؛ عمر جمعة 22 عامًا، من أسوان، أصيب بجرح بشظايا فى الذراع اليمنى والوجه، وسيد السيد محمد 25 عامًا من القليوبية، أصيب بجروح متفرقة".

تم نقل المصابين لمستشفى العريش العسكرى، وأعلنت حالة الاستنفار بالمنطقة، فيما أطلقت القوات قنابل كاشفة وتمشط المنطقة بحثًا عن منفذى العملية.

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