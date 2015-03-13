أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران:50 طائرة خاصة وصلت شرم الشيخ على متنها ضيوف المؤتمر الاقتصادى

Google+ Print
وزير الطيران:50 طائرة خاصة وصلت شرم الشيخ على متنها ضيوف المؤتمر الاقتصادى وزير الطيران:50 طائرة خاصة وصلت شرم الشيخ على متنها ضيوف المؤتمر الاقتصادى
أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل أمس الخميس نحو 50 طائرة خاصة، التى نقلت العديد من الشخصيات العربية والأجنبية وكبار رؤساء الشركات العالمية، بالإضافة إلى العديد من المستثمرين المصريين.

وأضاف كمال فى تصريحات صحفية، أن حركة الوصول سوف تتوالى من صباح اليوم الجمعة، حيث تصل إلى المطار 27 طائرة خاصة، كما تشغل للطيران 19 رحلة داخلية 18 منها من مطار القاهرة وواحدة من الإسكندرية، مشيرا إلى أن مطارى شرم الشيخ والقاهرة والفرق العاملة بهما على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود.

وأوضح وزير الطيران أن الوزارة ومصر للطيران انتهت من تنظيم رحلات "الخميس" إلى مدينة شرم الشيخ، حيث قامت شركة مصر للطيران بتسيير 28 رحلة داخلية لمدينة شرم الشيخ نقلت على متنها نحو 2500 راكب وبمعدل انتظام عالى للغاية.


>- الرئيس السيسى يصل شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى
>- وصول رئيس مالى مطار شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى
>- السيسى ينشر على تويتر فيديو ترويجيًا عن أهمية الاستثمار فى مصر
>المتحدث باسم المؤتمر الاقتصادى: 25 رئيس دولة يشاركون بشرم الشيخ
>- وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة غدا بمسجد السلام بشرم الشيخ

- الصحة: استعدادات مكثفة بالمستشفيات والمطارات أثناء المؤتمر الاقتصادى
>- وزير الاتصالات من شرم الشيخ: وفرنا للمشاركين إنترنت فائق السرعة

- ملك البحرين من شرم الشيخ: مصر تدعمنا منذ عشرينيات القرن الماضى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية