وزير الطيران:50 طائرة خاصة وصلت شرم الشيخ على متنها ضيوف المؤتمر الاقتصادى

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل أمس الخميس نحو 50 طائرة خاصة، التى نقلت العديد من الشخصيات العربية والأجنبية وكبار رؤساء الشركات العالمية، بالإضافة إلى العديد من المستثمرين المصريين.

وأضاف كمال فى تصريحات صحفية، أن حركة الوصول سوف تتوالى من صباح اليوم الجمعة، حيث تصل إلى المطار 27 طائرة خاصة، كما تشغل مصر للطيران 19 رحلة داخلية 18 منها من مطار القاهرة وواحدة من الإسكندرية، مشيرا إلى أن مطارى شرم الشيخ والقاهرة والفرق العاملة بهما على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود.

وأوضح وزير الطيران أن الوزارة ومصر للطيران انتهت من تنظيم رحلات "الخميس" إلى مدينة شرم الشيخ، حيث قامت شركة مصر للطيران بتسيير 28 رحلة داخلية لمدينة شرم الشيخ نقلت على متنها نحو 2500 راكب وبمعدل انتظام عالى للغاية.

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