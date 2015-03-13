موجز الصحافة المحلية.. علاء وجمال بدون ملابس السجن فى قضية "البورصة"

تناولت الصحف المحلية، الصادرة اليوم الجمعة، عددا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "لأول مرة.. علاء وجمال بدون ملابس السجن فى قضية البورصة"، حيث ظهــر المتهمــان علاء وجمــال مبــارك فى قفص الاتهام بقضية "التلاعب بالبورصة" دون ملابس الســجن لأول مرة منذ ثورة 25 يناير، خلال جلسة القضيــة أمــس، والتــى أجلتها المحكمــة إلى يوم 16 إبريــل المقبــل، نظــرا لمرض رئيــس الدائرة المستشــار عبد العزيز أبو عيانة.

وتمسكت النيابة العامة بســماع شــاهد اإأثبــات اأنول ماهر أحمد صالح الديــن، وطلبت المحكمة إعلانه فى قرارها، الذى صدر برئاســة المستشار حسن أبو رية، عضو اليمين، وعضوية هشام الشريف، وأيمن أبو العال.

وأشارت صحيفة "الأهرام"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر أمس حزمة من القرارات بقوانين قبيل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادى، يأتى على رأسها تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتضمنت القرارات أيضا قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، قرارا آخر بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية.

ونقلت صحيفة "الأخبار"، تصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قال فيها إن الأزهر لا يتحمل وحده ظهور الجماعات الإرهابية المتطرفة على الساحة مشددا على أن الدولة أيضًا شاركت فى صنع مثل هذه الجماعات على مستوى السياسة والحكم والاقتصاد، وعلى مستوى الإعلام والفن.

وطالب خلال حديثه للفضائية المصرية بالتدخل الفورى فى مناهج التعليم بالدول العربية والإسلامية، واستحداث مقررات محددة تناقش أفكار هذه الجماعات، وتبين مدى ضلالها وانحرافها، وتحذر الشباب من الانسياق ورائها لأنها لا تمثل الإسلام ولا هدية فى احترام الآخر، مضيفًا أنه ما لم يحدث ذلك فلا أمل فى وقف هذا التيار المتشدد الذى تعانى منه الأمة الإسلامية.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم"، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتحديد قيمة استحقاق الدعم النقدى، ضمن برنامجى " تكافل وكرامة"، وشروطه حيث تحصل الأسرة على مبلغ 325 جنيها شهريا، بينما يحصل التلميذ فى المرحلة الابتدائية على مبلغ 60 جنيها، وطالب المرحلة الإعدادية على مبلغ 80 جنيها، فيما سيحصل طالب المرحلة الثانوية على مبلغ 100 جنيه شهريا.

وذكرت صحيفة "الشروق"، أن قوات الحماية المدنية بالجيزة أحبطت أمس، عملية إرهابية كبرى، حيث تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك قنبلة تزن كيلو جرام، وضعها مجهولون على شريط سكك حديد محطة البدرشين، قبل دقائق من مرور قطار الصحافة رقم 776، والذى كان فى طريقه إلى محافظات الوجه قادما من محطة رمسيس، وتمكنت أبراج المراقبة من اكتشاف القنبلة، ما تسبب فى توقف حركة القطارات بين القاهرة والصعيد تماما منذ الرابعة فجر أمس.

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