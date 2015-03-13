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بالأرقام - صلاح أفضل ' صانع ألعاب ' في مباراة فيورنتينا وروما

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رغم مشاركة محمد صلاح جناح فيورنتينا في مركز جديد كمهاجم صريح أمام روما، إلا أنه بات أكثر لاعبي الفريقين خلقا للفرص.

روما تعادل 1-1 مع فيورنتينا في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي وعقد الأمور على الفيولا في لقاء الإياب.

ومع إصابة ماريو جوميز مهاجم فيورنتينا، اضطر فيتشينزو مونتيلا المدير الفني في الدفع بمحمد صلاح مهاجما وحيدا وبجانبه خواكين وإليسيتش.

وتوضح الأرقام التي يستعرضها FilGoal.com أن محمد صلاح بات أكثر لاعبي الفريقين صناعة للفرص.

- صلاح مرر ثلاث تمريرات حاسمة، وصنع هدفا أمام روما كأكثر لاعبي الفريقين خلقا للفرص والتمريرات الحاسمة بالمباراة.

- صوّب صلاح كرة واحدة ولكنها ارتطمت في قدم مدافع روما يانج-مبويا.

- نسبة تمريرات صلاح السليمة 86%، ومعظمها استلمها من خارج منطقة الجزاء مما يؤكد اعتماد مونتيلا عليه في صناعة الفرص لزملائه، ومتوسط تمريراته كانت تسعة أمتار فقط.

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كما توضح أماكن لمسات صلاح للكرة (43 مرة) أن معظمها خارج منطقة الجزاء.

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صلاح مع فيورنتينا
> 9 مباريات
> 6 أهداف
> 2 صناعة أهداف
> 35 مراوغة
> 16 صناعة فرصة

- دوره الدفاعي تمثل في استخلاص ناجح، وقطع تمريرة الهدف بجانب ارتكابه خطأين ضد لاعبي روما وحصل على واحد.

- حاول المراوغة مرتين ولكن كلاهما تم قطعه.

شاهد ملخص لمسات صلاح

صلاح مع فيورنتينا

9 مباريات

6 أهداف

2 صناعة أهداف

35 مراوغة

16 صناعة فرصة

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