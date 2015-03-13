إصابة عامل فى حريق اندلع بعقار بمطروح

أصيب عامل بحروق متفرقة إثر اندلاع حريق بمنزله نتيجة انفجار موقد غاز صغير، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداد النيران لباقى العقار أو المنازل المجاورة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مطروح من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق نتيجة انفجار موقد غاز بمسكن بشارع العمدة فرج بعزبة الشيخ عطيوة بمنطقة الكيلو 3 بمدينة مرسى مطروح.

انتقلت على الفور لمكان البلاغ قوات الحماية المدنيه بمطروح، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد النيران لباقى المنزل.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من طابقين أرضى وعلوى وأن الحريق حدث بالدور الأرضى، وبسؤال مالكة المنزل التى تقطن بالدور الأول علوى أكدت أنه أثناء قيام محمد شحاتة السيد 20 سنة عامل مقيم بالدور الارضى بالعقار بإشعال موقد غاز صغير حدث تسريب للغاز، ما أدى إلى اشتعال النيران وانفجار الموقد، ما تسبب فى إصابته ولا تتهم أحدا بالتعمد فى إشعال الحريق.

تم نقل المصاب لمستشفى مطروح العام وورد التقرير الطبى بأن الإصابات عبارة عن جروح متهتكة بفروة الرأس وحروق متفرقة بالقدمين من الدرجة الثالثة والحالة العامة مستقرة.

كلف فرع الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.