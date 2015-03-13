حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف وتحقيقات أحمد الترساوى وكيل أول النيابة بحبس كل من "هشام.ق" 34 سنة سبق اتهامه فى 8 قضايا سرقات، و"محسن.أ" 45 سنة و"محمد.ح"21 سنة مقيمين جميعاً بدائرة قسم شرطة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من القبض على المتهمين بعدما وردت معلومات، عن ضلوع المتهمين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين عملوا على كسر زجاج السيارت فى المناطق الهادئة، وسرقة متعلقات المواطنين التى بداخلها سواء شنط أو هواتف محمولة وأجهزة لاب وغيرها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للوقائع المذكورة فأمرت النيابة بحبسهم مع مراعاة التجديد.