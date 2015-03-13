الصحة العامة والتعليم الطبي أولويات القيادة

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إن قيادة دولتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ ألهمتنا الاهتمام بالصحة العامة والخدمات الطبية والتعليم المستمر كأولويات أساسية في منظومة الرعاية الصحية، حيث تلتزم الإمارات بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وأفضل التعليم الطبي في المنطقة وعلاوة على ذلك تحرص الدولة على أن تكون لنا بصمة عالمية في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «أمراض الطب الباطني وأمراض القلب» أمس في فندق شيراتون أبوظبي بمشاركة 300 طبيب من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الدولة والذي تنظمه مجموعة مستشفيات النور على مدار يومين.

وأشار معاليه إلى إجراءات الرعاية الصحية المتخذة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في أبوظبي والدولة، والحرص على أن تظل الإمارات منافساً قوياً لمثيلاتها في الدول المتقدمة، مؤكداً أن قيادة الدولة الرشيدة لا تدخر جهداً لضمان صحة وسلامة ورفاه شعب الإمارات.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بجهود مجموعة مستشفيات النور التي تحرص على ترسيخ التعليم الطبي المستمر وإطلاع الأطباء على كل جديد ومستحدث في مختلف المجالات الطبية من خلال المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها بصورة دورية ومن خلال استضافة متحدثين عالميين ومتميزين من ذوي الخبرات المتقدمة، لافتاً إلى أن أطباء الدولة سيستفيدون من نجاحات هذا المؤتمر ومن ثم سينعكس ذلك على جودة الخدمات الصحية وعلى صالح المرضى، ولفت إلى أن الصحة هي وقود النجاح وأن ضعف الصحة تضعف المجتمع وأن صحة الشعب هي الأساس التي تقوم عليه سعادتهم وقوتهم.

من جهته أعرب الدكتور قاسم العوم، نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة مستشفيات النور عن امتنانه لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على رعايته لمؤتمر النور الدولي عبر السنوات الماضية مؤكداً مدى أهمية هذه السنة من عمر المؤتمر حيث يحتفل بمرور 10 سنوات على انعقاده.

سكر الحمل

وتحدث الدكتور بيشرو أمين استشاري الغدد الصماء عن سكر الحمل وتشخيصه وأسبابه وزيادة معدل الإصابة به وبخاصة في منطقة الخليج، وأشار إلى أن سببه زيادة الوزن وقلة الحركة، أن مرض السكري يكون له مضاعفات تنتهي بارتفاع ضغط الدم وصعوبة الولادة.