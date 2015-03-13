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حمدان بن زايد يشهد أفراح القبيسي والمرر

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حمدان بن زايد يشهد أفراح القبيسي والمرر حمدان بن زايد يشهد أفراح القبيسي والمرر

حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، مساء أمس، الحفل الذي أقامه أحمد فرج محمد القبيسي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة سالم سعيد بن عوشانة المرر وذلك بمجلس مدينة زايد في المنطقة الغربية. تخلل الحفل عروض متنوعة قدمتها فرق تراثية.

حضر الحفل محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وعدد من أعيان المنطقة وكبار المسؤولين وحشد من المدعوين. وتشهد المجالس التي تم إقامتها في ابوظبي العديد من المناسبات والفعاليات وإقبالاً كبيراً من قبل أهالي المنطقة في صورة حية تجسد معنى التلاحم الوطني بين المواطنين.

كما تأتي إقامة المجالس في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على إحياء موروث شعبي وترسيخ العادات والتقاليد والمآثر النبيلة والعظيمة للآباء والأجداد في التعاون والتكاتف والتضامن والتآلف بين أبناء المنطقة الواحدة وتبادل الأحاديث حول شؤون الحياة الاجتماعية والعمل على تعزيز روح التسامح والمحبة والأخوة بين سكان المنطقة وتربية الأجيال على المبادئ والأخلاق الحميدة خاصة من قبل أصحاب الخبرة والحكمة وسداد الرأي.

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