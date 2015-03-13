ريادة الدولة في الأعمال جعلت مؤسساتها عالمية

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على المكانة التي تتبوأها الدولة ريادياً في مجال تطوير الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية فيها انتقلت من موقع الريادة محلياً إلى حيز التميز العالمي، وهو ما يؤكده تبوؤ الإمارات الصدارة في التصنيفات العالمية في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس بقصر الرميلة وفد القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الذي ضم العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام والعقيد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية والعقيد عبدالله حسن الصغيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة وعدداً من الضباط وصف الضباط والأفراد المشاركين ضمن فرق عمل الجوائز.

وذلك بمناسبة حصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على ثماني جوائز عالمية في جائزة «ستيفي» العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وسط منافسة المئات من المؤسسات والمنظمات العالمية الحكومية والخاصة.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين بالجوائز العالمية، مشدداً على أهمية مواظبة العمل للحفاط على ما بلغوه من تميز وجودة والارتقاء نحو مستويات جديدة من الريادة العالمية.

من جانبه شكر بن غانم سمو ولي العهد على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن الفوز المحقق يعد نتيجة دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد .

يذكر أن شرطة الفجيرة قد حصلت على جائزة ستيفي العالمية «الدورة التاسعة» لعام 2015 التي أعلن عن نتائجها في مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية 27 فبراير الماضي حيث فازت بالمركز الأول والجائزة الماسية في اختيار المتعاملين لأفضل مركز خدمة متعاملين.

كما فازت بسبع جوائز أخرى هي أفضل فريق خدمة عملاء التي شارك فيها فريق مركز المرور والترخيص وجائزة أفضل مركز اتصال لأقل من 100 مقعد التي شارك فيها غرفة العمليات كما حصلت على جائزة حلول مركز الاتصال بمشاركة نظام إدارة الدوريات بغرفة العمليات.

وفازت كذلك بجائزة فريق التعامل مع شكاوى المتعاملين وجائزة الإنجازات في تطوير الأعمال الذي شارك به قسم الجودة، إضافة إلى جائزة خدمة العملاء بمشاركة مركز تقديم الخدمة في إدارة المرور والترخيص كما فازت الملازم أول مريم درويش الهاشمي بجائزة المختص في تطوير الأعمال.