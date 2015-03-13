خليفة يصدر مراسيم اتحادية بتعيينات وترقيات وإحالة أعضاء في السلك الدبلوماسي للتقاعد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، مراسيم اتحادية بتعيين مساعد لوزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية وسفير وقنصل وترقيات وإنهاء مهام وإحالة أعضاء بالسلك الدبلوماسي إلى التقاعد.

ووفقاً للمراسيم المنشورة في العدد الأخير للجريدة الرسمية فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 15 لسنة 2015 بتعيين فارس محمد أحمد سهيل المزروعي مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 16 لسنة 2015 بترقية عمر سيف سعيد غباش المري عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى إلى درجة سفير فوق العادة مفوض.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 17 لسنة 2015 بإنهاء مهام عبد الله ناصر سلطان العامري المكلف بمهام رئيس بعثة الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية وتنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى دولة فلسطين.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 18 لسنة 2015 بإنهاء مهام عبد الله إبراهيم عبد الله الزوي الشحي المكلف بمهام رئيس بعثة الدولة لدى جمهورية العراق.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 19 لسنة 2015 بإحالة حصة عمران تريم الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى إلى التقاعد للصالح العام.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2015 بإحالة عبد العزيز بن ناصر رحمة الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة سفير إلى التقاعد للصالح العام.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 2015 بتعيين سالم علي خميس عبيد الشامسي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة بوسطن لدى الولايات المتحدة الأميركية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 2015 بتعيين عبد الله سليمان محمد إبراهيم الحمادي سفيراً للدولة لدى جمهورية غينيا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.