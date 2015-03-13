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محافظ مرات يدشن فعاليات أسبوع المرور الخليجي

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محافظ مرات يدشن فعاليات أسبوع المرور الخليجي محافظ مرات يدشن فعاليات أسبوع المرور الخليجي
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سعد بن معمر يطلع على محتويات المعرض

مرات - حمود الضويحي

    دشن سعد بن محمد بن معمر محافظ مرات، فعاليات أسبوع المرور الخليجي ال 31 تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك"، وافتتح معرض التوعية في شعبة مرور المحافظة، بحضور مدير شرطة المحافظة العميد بندر بن ناهس بن عصاي، ومدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالله بن حمد المجلي وعدد من مديري الدوائر الحكومية.

وجال بن معمر، على أقسام المعرض الذي شارك في تنفيذه مدارس البنين والبنات، والقطاعات الأمنية، والمعهد الثانوي الصناعي بمحافظة شقراء، واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياته من مدير شعبة مرور محافظة مرات الرائد أحمد بن حمد الدعيج، ثم شاهد عرضاً مصوراً تعبيرياً عن فعاليات الأسبوع، ومن ثم شارك في السحب على أسماء المشاركين في المسابقة التي أعدتها الشعبة لطلبة وطالبات المدارس، قبل أن ينتقل إلى مدرسة الصغار لتعليم فنون القيادة التي تهتم بتعليم الطلاب قواعد وإرشادات المرور.

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