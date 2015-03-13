خطاب خادم الحرمين يؤكد وقوفه ضد كل ما يعطل مصالح شعبه أو يمس كرامتهم ويزعزع أمنهم

بين مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد لنا جميعاً حرصه حفظه الله على تسيير وتسهيل أمور أبنائه المواطنين والمواطنات والوقف ضد كل ما من شأنه أن يعطل مصالح شعبه أو يمس كرامتهم ويزعزع أمنهم.

وأضاف مدير عام السجون في تصريح ل "الرياض" بقوله: "استهل خادم الحرمين الشريفين خطابه حفظه الله معلناً حبه الصادق لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي، ووجه الخطاب لكل أطياف المجتمع ليطمئنهم بأن المنهج الذي تسير عليه سياسية هذه البلاد هو كتاب الله وسنة رسوله، التي تكفل حفظ حياة الإنسان الذي يعد امتداداً لمسيرة المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز رحمه الله تعالى وأبنائه من بعد، لنبذ الفرقة وبناء الوطن والمواطن على أساس العدل والمساواة في الحقوق والواجبات".

وأضاف اللواء الحمزي أن الملك سلمان عرفناه رجل سباق لمجتمعه بالعطاء والإنسانية والعطف، وذلك خلال ترؤسه لعشرين جمعية خيرية، وسلمان الخير عرفناه أميراً لمنطقة الرياض قلب الجزيرة وبيت العرب والمسلمين، عبر مسيرة تطوير مباركة تطورت الرياض وعاشت عروساً في أبهى حلل التنمية، في فترة زمنية استثنائيه تجسد النقلة التنموية والحضارية، وبعد توليه ملكاً للبلاد حفظه الله حرص على إسعاد شعبه بالبشائر والقرارات السديدة التي تدل على أن بناء الإنسان هاجس يعيشه، وراحتهم همٌ يسعى إلى تحقيقه حيث أصدر قراراته الحكيمة والسديدة لضمان الرغد والطمأنينة، عفوه الكريم عن بعض السجناء فخرج الآلاف ليعودوا إلى أسرهم وتعم الفرحة ذويهم.

وأشار اللواء الحمزي إلى أن خطاب الملك حفظه الله وأيده لأبنائه وبناته المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات يؤكد لنا جميعاً حرصه على تسيير وتسهيل أمورهم، والوقوف ضد كل ما من شأنه أن يعطل مصالح شعبه أو يمس كرامتهم ويزعزع أمنهم، ونحن كرجال أمن يقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في حماية أمن المواطنين وأمن وطننا، والتصدي لكل متربص حاقد ورفع الحس الأمني لنا جميعاً، لنكون صفاً واحداً ولحمة واحدة في حماية مجتمعنا الواحد، وتحقيق هذا التوجه العظيم والسياسة القويمة المستقاة من الشرع الحكيم لتوفير حياة كريمة للجميع.

وفي ختام تصريحه قال مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي: "نعدكم بإذن الله تعالى يا خادم الحرمين الشريفين أن نترجم توجيهات صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي استقاها منكم يحفظكم الله وحفظ بلادنا في ظل عهدكم الميمون من كل مكروه".