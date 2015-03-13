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دراسة: الرياضة توقف تلف الدماغ وتعزز القدرة الحركية لكبار السن

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دراسة: الرياضة توقف تلف الدماغ وتعزز القدرة الحركية لكبار السن دراسة: الرياضة توقف تلف الدماغ وتعزز القدرة الحركية لكبار السن
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، حيث أفادت بأن النشاط البدنى الذى يشمل ممارسة الرياضة، يوقف تلف الدماغ خاصة لدى كبار السن.

تلف المادة البيضاء بالمخ يسبب مشاكل المشى والتنقل


>وهناك مناطق صغيرة قد تتلف بالدماغ وتسمى بالمادة البيضاء “Hyperinten sities”، والتى تظهر فى فحوص الرنين المغناطيسى لكثير من المرضى كبار السن، وقد تم ربط هذا الضرر بصعوبة المشى ومشاكل التنقل الأخرى، وفقًا لعلماء المركز الطبى لجامعة راش فى شيكاغو.

وقال الباحث ديبرا فليشمان، وهو أستاذ فى قسم العلوم العصبية والعلوم السلوكية، إن الحفاظ على وظيفة الحركة يمثل نفس أهمية الحفاظ على الوظائف العقلية فى سن الشيخوخة.
>• النشاط البدنى اليومى قادر على حماية وظائف المخ
>وأضاف فليشمان أن نتائج الدراسة تشير إلى بأن النشاط البدنى اليومى، قد يكون قادرًا على حماية وظائف المخ خاصة المسئولة عن الحركة التى قد تتأثر بالعمر.

وقد نشرت الدراسة عبر الإنترنت 11 مارس فى مجلة علم الأعصاب، وشارك بها 167 مريضًا متوسط أعمارهم 80 عامًا.

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