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بالصور.. حملات أمنية ليلية مكبرة وانتشار أمني مُكثف بمختلف أحياء بورسعيد

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بالصور.. حملات أمنية ليلية مكبرة وانتشار أمني مُكثف بمختلف أحياء بورسعيد بالصور.. حملات أمنية ليلية مكبرة وانتشار أمني مُكثف بمختلف أحياء بورسعيد

 

صورة من الحملة الأمنية

قاد اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد عدد من الأكمنة والتمركزات الليلية بمختلف دوائر أقسام المدينة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط إدارة المرور وإدارة قوات الأمن، حيث استهدفت ضبط مختلف القضايا والمخالفات والخارجين عن القانون، وذلك استمرارًا للجهود الأمنية المكثفة التي تقوم بها مديرية أمن بورسعيد في مختلف المجالات لتحقيق التواجد الأمني الفعال وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضط “متهم بحوزته سلاح ناري وعدد “5″ طلقت بدون ترخيص – “3″ قضايا مخدرات – “4″ متهم ويحوزتهم سلاح أبيض – “7″ محكوم عليهم في قضايا مختلفة – “19″ دراجة بخارية بدون تراخيص – “418″ مخالفة مرورية متنوعة – “2″ حجز سيارة بدون تراخيص”.

ووجه اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى، مع استمرار القيام بالحملات في مختلف المجالات وبجميع أحياء محافظة بورسعيد.

بورسعيد – جمال نوفل

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