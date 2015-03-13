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كيرى سيلتقى الرئيس الفلسطينى والعاهل الأردنى فى مصر

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كيرى سيلتقى الرئيس الفلسطينى والعاهل الأردنى فى مصر كيرى سيلتقى الرئيس الفلسطينى والعاهل الأردنى فى مصر
يلتقى وزير الخارجية الاميركى جون كيرى الجمعة فى شرم الشيخ بالرئيس الفلسطينى محمود عباس والعاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى وذلك ليبحث خصوصا الازمة المالية للسلطة الفلسطينية، بحسب ما اعلن الخميس دبلوماسى اميركي.

وقال المسؤول فى الخارجية الاميركية فى تصريحات فى الطائرة التى تقل كيرى إلى شرم الشيخ حيث تنظم بداية من الجمعة مؤتمرا دوليا للاستثمار الاقتصادى فى البلاد، "سيلتقى وزير الخارجية الرئيس عباس والملك عبد الله، ونحن قلقون بشأن السلطة الفلسطينية".
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