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اتحاد بنوك مصر: توقيع مشروع ضخم فى الطاقة بقيمة 3 مليارات دولار

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اتحاد بنوك مصر: توقيع مشروع ضخم فى الطاقة بقيمة 3 مليارات دولار اتحاد بنوك مصر: توقيع مشروع ضخم فى الطاقة بقيمة 3 مليارات دولار
أعرب أكرم تيناوى عضو اتحاد بنوك ، عن تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادى، بعد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل" المنعقد اليوم بشرم الشيخ، مؤكداً أن المؤتمر سيشهد توقيع عقود لمشروع ضخم فى مجال الطاقة بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب طرح 50 مشروعًا فى مصر، منها 30 مشروعًا من جانب بنوك عالمية.

وقال أكرم تيناوى عضو اتحاد بنوك مصر، خلال لقائه مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مناخ مصر الاستثمارى يساعد على حشد مجموعة من الشركات الكبيرة، للمشاركة فى دعم الاقتصادى المصرى، مضيفاً "أننا فى غنى عن المشاريع التى تعطل الاستثمار بجانب سرعة الإجراءات، للتسهيل على المستثمر لإقامة وتدشين مجموعة من الشركات فى مصر للاستثمار بها".

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مصر 365

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