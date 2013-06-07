مؤتمر الدلتا الدولى يناقش الجديد بشأن فيروس "سى" فى الدول العربية

يعقد مؤتمر الدلتا الدولى الـ18 والذى تنظمه نادى الحكمة بطنطا بالاشتراك مع الجمعية العربية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى.

وصرح الدكتور محمد العتيق أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطنطا ورئيس المؤتمر أمين عام الجمعية العربية لدراسة أمراض الكبد بأن المؤتمر يعقد فى الفترة من 17 : 22 يونيو الجارى.

وأكد أنه سيتم مناقشة التسمم الغذائى فى المدن الجامعية من الناحية الطبية والجديد فى مصل فيروس سى والطرق الجديدة لاكتشاف استجابة المريض للعلاج أو عدم استجابته والتحسن أو سوء حالة الكبد.

وستعقد جلسة عربية يتحدث فيها أساتذة من الأردن وفلسطين وليبيا واليمن، عن حالة الفيروسات الكبدية فى بلادهم وطرق التعاون لمكافحة هذه الفيروسات.

وأشار الدكتور توحيد موافى عميد طب بنها ورئيس المؤتمر المشارك إلى أنه سيشارك فى المؤتمر خبراء من إيطاليا وفرنسا وأمريكا، وهناك جلسات عن الكبد الدهنى مرض العصر، وارتفاع نسبته فى العالم واكتشاف المضاعفات الخطيرة له وطرق العلاج كما يناقش المؤتمر أورام الكبد والاكتشاف المبكر وطرق العلاج المتاحة.

وستخصص جلستان عن فيروس بى نظرا لأنه يمثل المشكلة الصحية القادمة فى مصر.

> ويشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة الكبد من جميع الجامعات المصرية والعربية وجمعيات الكبد المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى جبر أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب طنطا سكرتير عام المؤتمر أنه ستعقد جلسات أخرى عن ارتجاع حامض المرىء ومشاكل المعدة والقولون.