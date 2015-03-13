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"محلب": السيسى قال "لا محسوبية".. والـ"30 ألف وظيفة" يحكمها تكافؤ الفرص

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"محلب": السيسى قال "لا محسوبية".. والـ"30 ألف وظيفة" يحكمها تكافؤ الفرص "محلب": السيسى قال "لا محسوبية".. والـ"30 ألف وظيفة" يحكمها تكافؤ الفرص
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقضاء على الواسطة والمحسوبية، مضيفا: "لا نستطيع أن نقول إنها انتهت 100 %"، لافتا إلى أن مسألة تكافؤ الفرص هى أبسط شىء بالعدالة الاجتماعية، حيث أن أكبر ظلم هو عدم وضع معايير مقبولة تحقق تكافؤ الفرص.

وعن مسابقة الـ30 ألف معلم، قال محلب خلال لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان، ومجموعة من الشباب، ببرنامج "ممكن"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى": "لا يوجد واحد من اللى هيتعينوا على تواصل مع أى شخص"، مشيرًا إلى أنه تم وضع معايير واضحة، سواء السن والمؤهل واللغة، وحصوله على شهادة أعلى، وهى معايير لا يتدخل فيها أحد.

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