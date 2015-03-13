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السيسى يجتمع بالعاهل الأردنى وأبومازن وكيرى قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادى

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السيسى يجتمع بالعاهل الأردنى وأبومازن وكيرى قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادى السيسى يجتمع بالعاهل الأردنى وأبومازن وكيرى قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادى
يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، اجتماعا بمدينة شرم الشيخ، يضم كلا من العاهل الأردنى الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء سيناقش دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ومجمل الأوضاع بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

يأتى ذلك، قبيل إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمته بافتتاح المؤتمر الاقتصاد بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الجمعة.


>- الرئيس السيسى يصل شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى
>- وصول رئيس مالى مطار شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى
>- السيسى ينشر على تويتر فيديو ترويجيًا عن أهمية الاستثمار فى مصر
>المتحدث باسم المؤتمر الاقتصادى: 25 رئيس دولة يشاركون بشرم الشيخ
>- وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة غدا بمسجد السلام بشرم الشيخ

- الصحة: استعدادات مكثفة بالمستشفيات والمطارات أثناء المؤتمر الاقتصادى
>- وزير الاتصالات من شرم الشيخ: وفرنا للمشاركين إنترنت فائق السرعة

- ملك البحرين من شرم الشيخ: مصر تدعمنا منذ عشرينيات القرن الماضى
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مصر 365

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