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"الصحة" تصدر قرارا ينظم صرف "سوفالدى" المصرى للمرضى من الصيدليات

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"الصحة" تصدر قرارا ينظم صرف "سوفالدى" المصرى للمرضى من الصيدليات "الصحة" تصدر قرارا ينظم صرف "سوفالدى" المصرى للمرضى من الصيدليات
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أصدر قرارا رقم 192 لسنة 2015 يتضمن سلسلة من الضوابط لتنظيم صرف عقار "سوفالدى" المصرى، المختص بعلاج "فيروس سى" بالصيدليات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تحرض على وضع ضوابط لصرف السوفالدى المصرى من الصيدليات حفاظا على المرضى فى الشفاء العاجل، ومنعا لحدوث أى تحور فى الفيروس بسبب الخلط فى العلاج.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيتم صرف السوفالدى بوصفة طبية من طبيب كبد، وسيتم تسجيل بيانات المرضى طالبى العقار ويحتفظ الصيدلى بصورة من الروشتة، ومحظور صرف العقار لذات المريض قبل 25 يوما من صرف العلبة الأولى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن التفتيش الصيدلى سيقوم بالرقابة على صرف السوفالدى من الصيدليات للمرضى.
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