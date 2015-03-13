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مدير أمن القاهرة يصل ميدان التحرير لتفقد الحالة الأمنية

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مدير أمن القاهرة يصل ميدان التحرير لتفقد الحالة الأمنية مدير أمن القاهرة يصل ميدان التحرير لتفقد الحالة الأمنية
وصل منذ قليل، اللواء أسامة بدر مدير أمن القاهرة، على رأس حملة أمنية مكبرة إلى ميدان التحرير لتفقد الأوضاع، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الأمنية قبل بدء المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده بشرم الشيخ.

وضمت الحملة قطاعات الأمن المركزى والأمن العام والحماية المدنية والبحث الجنائى والمرور، وتستهدف الحملة التأكيد على استقرار الحالة الأمنية بالقاهرة فى الساعات القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تجوب الحملة أحياء عين شمس والمرج والمطرية وألف مسكن والزيتون وحدائق القبة، ومنطقة وسط البلد ورمسيس ومصر الجديدة.

حملة أمنية موسعة بشوارع العاصمة قبل ساعات من المؤتمر الاقتصادى

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