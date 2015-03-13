روما يخطف تعادلًا صعبًا من فيورنتينا في ذهاب ثمن نهائي اليوربا ليج بمشاركة صلاح

تعادل فريق فيورنتينا الإيطالي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على ملعبه مع فريق روما ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي لتتصعب الأمور على فيورنتينا في التعويض على ملعب أولمبيكو.

تقدم فيورنتينا عن طريق ليزيتش في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح جعلته ينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية في الشباك، لكن المالي سيدو كيتا أبى أن يخرج فريقه مهزومًا وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 77.

ويقام لقاء الإياب على ملعب الأوليمبيكو يوم الخميس المقبل 19 مارس، ويكفي روما التعادل السلبي للتأهل لربع النهائي.