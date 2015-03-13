حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/3/13

متعاونة وتحب الخير للغير لكنها غيورة وشكاكة ودائمًا التشكيك فى إخلاص الغير لها ما يستدع المشاكل لها وللمحيطين بها، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح، خبيرة الأبراج أن اليوم يوم عادى لا جديد به سيمر مرور الكرام دون تيسرات أو تعسرات لذلك لا داعى للانتظار أو ترقب أى جديد به. توقعات ماغى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>على الرغم من سلسلة الركود التى سوف يتعرضون لها على مستوى صحتهم وحياتهم العاطفية وعلاقتهم الإنسانية إلا أنهم سيحققون نجاحات بالغة على مستوى حياتهم العملية وسيفاجئون الجميع بمستوى متقدم ومكانة عالية سيحتلونها. توقعات "ماجى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>على الرغم من حالة التأرجح التى مروا بها على مستوى الجانب العاطفى فى حياتهم إلا أنهم سيمرون بحالة من الاستقرار والهدوء هذه الفترة والذى ربما يسبق العاصفة التى ستلهب مشاعرهم الساكنة وسيعيشون حالة من السعادة.

شبكةعيونالإخبارية

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