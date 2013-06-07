أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيب قلب: جهاز إكمو يبعث الأمل من جديد لطب الحالات الحرجة

Google+ Print
طبيب قلب: جهاز إكمو يبعث الأمل من جديد لطب الحالات الحرجة طبيب قلب: جهاز إكمو يبعث الأمل من جديد لطب الحالات الحرجة

صرح الدكتور محمد خالد، أستاذ مساعد جراحة القلب وطب الحالات الحرجة بطب قصر العينى، بأن مرض الصدمة القلبية ونقص الأكسجين فى الدم ما زال من الحالات الصعبة لمرضى القلب، وهو آخر الأدوات الأورطية فى فشل الجهاز التنفسى، على الرغم من وجود جهازى التنفسى الصناعى بمصر فإن القلب غير مستجيب للتدخل لجهازين فى عملية ضخ القلب.

يقول خالد ومع تقدم التقنية الحديثة فى جهاز إكمو الجديد داخل أروقة ومحراب كلية الطب يعطى الأمل من جديد لطب الحالات الحرجة ولمرضى القلب، والتغلب على حالة الارتباك والهلع التى تسيطر عليهم فى حالة خضوعهم لإجراء عمليات القلب وخوفهم من الموت، واليوم جهاز إكمو يبعث الاستقرار داخل قلوب الأطباء أيضاً نظراً للمشقة التى يعانون منها فى إجراء عمليات القلب المفتوح وغيره من طب الحالات الحرجة، والتى تتطلب دقة غير عادية فى متابعة مريض القلب.

حيث يشير خالد إلى أن فى حالات متلازمة الاعتدال التنفسى الحاد تصل نسبة الوفيات فيه تصل%70 وذلك من خلال استخدام أجهزة التنفس الصناعى العادية، ولكن مع جهاز الإكمو وصلت نسبة الوفيات إلى 30% على مستوى العالم وتراجع كبير فى نسب الوفيات نتيجة لاستخدام الأجهزة الطبية الحديثة فى حالات فشل الجهاز التنفسى.

ويؤكد مع وجود هذا النوع من المرض فى كان من الواجب علينا إدخال هذه التقنية الحديثة لمواكبة التقدم العلمى فى طب الحالات الحرجة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد