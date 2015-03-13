حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/3/13

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

يعتبر أبناء هذا البرج من أكثر الشخصيات الحساسة التى قد تسبب إزعاجًا لمن حولها لأنها سريعة الغضب والتأثر بأى تصرف أو سلوك يحدث أمامها حتى وإن كان دون قصد، وعلى مستوى حظهم اليوم وتقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: سيكون يومًا شاقًا ومجهدًا على كل المستويات لكن فى نهايته ربما نحصد بعض النتائج التى تغنينا عن هذا الشقاء.>تقول "ماجى" هذا البرج لديه القليل من الحظ لذلك يجب ألا يعتمد على حظه فقط إنما مجهوده وطاقته وعمله لأنهم الوحيدون القادرون على تحقيق النجاح له مهما طالت المدة، لذلك تنصح بالعمل والاجتهاد والإخلاص به.>سيدخلون فى حياة زوجية أو علاقة ارتباط جادة لكن ستكون مبنية فى الأساس على العقل والحسابات المنطقية بعيدًا عن العاطفة والحب لأنه كما هو متعارف عليه يعد أبناء هذا البرج الأقل حظًا بالنسبة للحب والعاطفة.