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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/13

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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/13 حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/13
يتمتع أبناء هذا البرج بقوة داخلية تجعلهم مصدرًا للبهجة والأمل والتفاؤل لمن حولهم وعلى الرغم من المشاكل التى يتعرضون لها إلا أنهم يحاولون إخفاء ضعفهم حتى يتخطوها، وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم، سيتعرض البرج إلى وعكة على كل المستويات هذا اليوم لكن كالعادة سيتخطاها وستتحسن الأحوال فى نهاية اليوم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيبذل هذا البرج مجهودًا كبيرًا لتحقيق طموحاته وأمانيه لذلك لم توقفه بعض المشاكل والإهمال الذى قد يتعرض له من رؤسائهم حتى يحققوا ما تمنون وستعوض هذه الطاقة المبذولة بأخرى إيجابية تجعلهم يستمرون فى طريق تحقيق أحلامهم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>سيكونون الأقل حظًا بين الأبراج فسيكون قلبهم هو نقطة ضعفهم التى دائما ما كانت سببًا واضحًا فى انكسارهم فى بعض الأحيان لكن سريعًا ما تعود تلك القوة الداخلية التى يتمتعون بها حتى تكون دافع لهم للتقدم فى حياتهم العملية.

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مصر 365

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