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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/13

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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/13 حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/13
أبناء هذا البرج شخصيات طموحة لأبعد الحدود، يجيدون المغامرات من أجل تحقيق أحلامهم لذلك فهم من أكثر الأبراج التى تستطيع رسم خطط مستقبلية لأنفسهم وعلى الرغم من المعوقات التى قد تواجههم يستطيعون تخطيها، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الجمعة طبقا لما تقوله خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "سيشهد هذا اليوم تقلبات نفسية كثيرة بين الفرح والحزن لكن مع نهاية اليوم سوف يستقر ".

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية


>مشاكل كثيرة ستحيط هذا البرج على مستوى هذا اليوم وعلى مستوى العام بأكمله لكن فى النهاية إصرار أبنائه على النجاح سيواجه هذه المشاكل ويستطيع القضاء على معظمها.

توقعات "فؤاد" لأصحاب على مستوى الأمور العاطفية


>سيكون هذا اليوم بداية مبشرة لأبناء هذا البرج على المستوى العاطفى، فربما يقابلون الشخص المنتظر الذى يقدر طموحهم ويساعدهم على تحقيقها، أو ربما تتجدد علاقة قديمة كادت أن تنتهى لكنها تؤثر بهم كثيرًا ولم يستطيعون نسيانها أبدًا.
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مصر 365

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