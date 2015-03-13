حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/3/13



>الوحدة والعزلة من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج نتيجة لرومانسيتهم المبالغة وبعدهم عن أرض الواقع، ما يجعلهم سريعى التأثر بأفعال الآخرين نظرًا لمسالمتهم الدائمة وفقدهم لإمكانية الدفاع عن النفس، وتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن يكون اليوم الجمعة غير تقليدى وخارج عن المألوف بالنسبة لهم لأنهم سيجدون مقابلاً لرومانسيتهم وسيتقربون أكثر لواقعهم دون أن يصدموا. توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>سيشاهد أبناء هذا البرج شكلاً جديدًا لعلاقاتهم الشخصية لأنهم سيجدون من يتفهمهم ويتفهم طباع ذلك البرج ويأخذ بأيديهم لمواجهة الواقع خطوة بخطوة لذلك أبشروا. رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015

>2015 هو عام النصر بالنسبة لهم على كل المستويات خاصة على مستوى الجانب العاطفى الذى سيساعدهم على تحقيق نجاحاتهم على المستوى العملى أو الدراسى، لكن يجب ألا يعتمدوا على هذا التوقع فربما تصدمهم وتواجههم بعض العراقيل .

شبكةعيونالإخبارية

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