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بالفيديو - فولفسبورج يقلب طاولة إنتر ويقترب من ربع النهائي الدوري الأوروبي

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بالفيديو - فولفسبورج يقلب طاولة إنتر ويقترب من ربع النهائي الدوري الأوروبي بالفيديو - فولفسبورج يقلب طاولة إنتر ويقترب من ربع النهائي الدوري الأوروبي

نجح نادي فولفسبورج الألماني في الفوز على إنتر بثلاثية مقابل هدف في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

فولفسبورج استضاف أنتر في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

النادي الألماني استغل عامل الأرض والجمهور ليقلب طاولة إنتر.

إنتر تقدم أولا في الدقيقة 5 عن طريق رودريجو بالاسيو، إلا أن فولفسبورج قلب الطاولة بفضل كيفين دي بروين.

في الدقيقة 28 تعادل فولفسبوج عن طريق رونالدو رودريجيز.

قبل أن يأتي الدور على بروين ليتألق ويسجل ثنائية في الدقائق 63 و75 من المباراة.

ويلتقي الفريقان مجددا في إياب دور الـ16 يوم الخميس الموافق 19 من الشهر الجاري على ملعب جوزيبي مياتزا.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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