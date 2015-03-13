بالفيديو - صلاح يستغل خطأ دي روسي .. ويصنع هدفا في روما

صنع محمد صلاح جناح فيورنتينا أول أهداف فريقه في شباك روما بذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 17 بعد تمريرة خاطئة من دانيللي دي روسي خطفها صلاح ونطلق.

ومرر صلاح للمندفع جوسيب إليسيتش الذي سدد بيمينه في المقص الأيسر لروما.

وصنع صلاح هدفا لفيورنتينا وسجل ستة قبل لقاء روما، ولكن كان الهدف الذي صنعه في الدوري الإيطالي أمام ساسولو لخوما باباكر.

وصنع صلاح ستة أهداف في الدوري الأوروبي، خمسة بقميص بازل، والسادس جاء أمام روما.

وغادر دي روسي مصابا في الدقيقة 18 بعد أن تسبب في أول أهداف فيورنتينا.

شاهد الهدف