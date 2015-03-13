بالفيديو - صلاح يصنع هدفا .. وروما يعقد حظوظ فيورنتينا أوروبيا

باتت آمال فيورنتينا صعبة في الاستمرار بالدوري الأوروبي بعد التعادل إيجابيا في فلورنسا بذهاب دور الـ16 أمام روما، في وجود الدولي المصري محمد صلاح.

ولعب صلاح المباراة كاملة من بدايتها حتى النهاية، وبرع في صناعة الهدف الأول له بقميص فيورنتينا في الدوري الأوروبي وسادس مساعدة له بهذه البطولة بشكل عام.

ونجح صلاح في صناعة هدف رائع لفيورنتينا في الدقيقة 17 سجله جوسيب إليسيتش، وتعادل سيد كيتا في الدقيقة 77.

ويقام لقاء الإياب على ملعب الأوليمبيكو يوم الخميس المقبل 19 مارس، ويكفي روما التعادل السلبي للتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي.

صلاح × حظ سيء لروما

روما لم يكن في يومه مع انطلاق المباراة، واستغل ذلك محمد صلاح في الشوط الأول باعتماد فيورنتينا كليا على انطلاقاته.

صلاح استغل تمريرة خاطئة من دانيللي دي روسي اقتنصها وانطلق نحو مرمى روما، ومرر بينية لإيليسيتش الذي صوب في المقص معلنا أول أهداف المباراة. (شاهد الهدف)

دي روسي خرج مصابا بعد الهدف في الدقيقة 23 واشترك بيانيتش، ثم خرج مانولاس مصابا أيضا في الدقيقة 26.

وظل روما يحاول البحث عن التعادل، ولكن دائما كان يقف أمام نيتو حارس فيورنتينا.

فقد تألق نيتو، وصد ركلة جزاء من من آدم لياييتش في الدقيقة 60، (شاهد تألق نيتو) مما دفع رودي جارسيا المدير الفني لروما للدفع بالتغيير الثالث جيرفينيو.

وأخيرا، ثغرة دفاعية لفيورنتينا من ركلة ركنية يحولها كيتا بالرأس أثناء سقوط ثنائي دفاع الفيولا أرضا ويعلن التعادل. (شاهد هدف كيتا)

وفشل فيورنتينا في الوقت المتبقي من إدراك هدف قد يعدل من الموقف في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

شاهد - أهداف المباراة